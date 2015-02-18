مدير أمن مطروح: لدينا «أسود» على الحدود المصرية- الليبية تدافع عن الوطن

قال اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إنه من المتوقع عقب الضربة الجوية الناجحة لمعاقل «داعش» في ليبيا، ثأرًا لدماء المصريين، أن تقوم العناصر الإرهابية المتمركزة بالجانب الليبي بردود فعل عدائية تجاه مصر، وبصفة خاصة المنطقة الغربية.

وأضاف «حمودة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء: «أحب أن أطمئن المصريين جميعًا أن القوات المسلحة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن مطروح، والأجهزة المعلوماتية، والأمن العام، والأمن الوطني، وإدارة البحث على أهبة الاستعداد لدحر تلك المخططات».

وأوضح أن هناك انتشارا مكثفا على الحدود المصرية- الليبية، مؤكدًا أن «لدينا أسودا مرابطة على الحدود، وأطمئن المصريين جميعا أننا نتعامل مع أي معلومات تصل إلينا على أنها وشيكة الحدوث، ونحن جاهزون ومستعدون لصد أي عمل عدائي».