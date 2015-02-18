السفارة المصرية بطوكيو تنظم زيارة لعائلات ضحايا زلزال وتسونامي 2011

نظمت السفارة المصرية في طوكيو بالتعاون مع السفارة اليابانية في القاهرة زيارة لعائلات الضحايا في المقاطعات المتضررة شمال شرق اليابان، جراء زلزال وتسونامي مارس 2011، في إطار إحياء الذكرى الرابعة للكارثة، وبمشاركة بطل السومو المصري عبدالرحمن شعلان، الذي يطلق عليه اليابانيون «عاصفة الصحراء»، وهو الأفريقي والعربي الوحيد المشارك في دوري المحترفين في اليابان.

وقال السفير هشام الزميتي، سفير مصر في اليابان، إن زيارة البطل المصري والسفارة المصرية قوبلت بحفاوة كبيرة من كبار مسؤولي «مقاطعة إيواتي»، والتي تبعد نحو 500 كم شمال اليابان، حيث قام البطل المصري بتفقد الكثير من مواقع المنازل المؤقتة للمتضررين من الكارثة، وتبادل الحديث مع أهل البلدات المتضررة، وتناول الأطعمة المحلية معهم، والتقط الصور، وهو ما تلقاه أهل البلدات المضارة بسعادة غامرة، مشيرين لإعجابهم بالحضارة والثقافة المصرية التي يكنون لها الكثير من الاحترام والتقدير، وأملهم في زيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، وتقديرهم لتلك الزيارة التي تعبر عن المشاعر الطيبة للشعب المصرى، كما نظم مسؤولو المقاطعة زيارة لمواقع إعادة إعمار المناطق المضارة والمستمرة منذ 4 سنوات.

كما تم تنظيم زيارة لإحدى المدارس الابتدائية في مدينة «ريكوزينتاكاتا»، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بمقابلة بطل السومو المصري، وتبادلوا الحديث حول مصر والثقافة المصرية، وقام البطل المصري بعرض استعراضي للسومو مع الطلاب، وهو ما تلقاه الطلاب بسعادة كبيرة، وقام الوفد بتوزيع هدايا تذكارية من مصر على الطلاب وعائلاتهم.

أجرى السفير المصري عددًا كبيرًا من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية على هامش الزيارة، أكد فيها وقوف الشعب المصري إلى جانب الشعب الياباني، مشيرًا إلى أنه بعد مرور أقل من عام من الكارثة زار وزير الخارجية المصرية السابق، محمد كامل عمرو، المناطق المضارة، كما قام السفير المصري بأكثر من زيارة للبلدات المضارة، وقدمت مصر مساعدات رمزية إلى اليابان عقب وقوع الكارثة.