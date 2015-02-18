«المصري اليوم» تكشف بالأسماء: «ضحايا داعش» عددهم 20 مصريًا فقط

كشفت عملية الحصر الدقيق للمصريين، الذين تم ذبحهم على يد تنظيم «داعش» الإرهابي بليبيا، أن عددهم 20 مصريًا فقط، كما سبق وأكد أهالي الشهداء إبان تغيبهم.

وتمكنت «المصري اليوم» من الحصول على أسماء الضحايا من خلال التواصل مع مطرانية سمالوط، التي تولت عملية حصر بيانات الضحايا لتقديمها للحكومة.

وقام مجلس مطرانية سمالوط بتفويض المهندس فرحان، أحد أعضاء المجلس، لحصر بيانات الضحايا، حيث تواصل مع قساوسة كل قرية من القرى، التي ينتمي لها الضحايا، وتم جمع تواريخ الميلاد والأسماء، ليتبين أن عددهم 20 شخصًا فقط.

وكان أهالي الشهداء قد استغاثوا بالسلطات المصرية منذ مطلع العام الجاري عندما اختطف مسلحون، لم يكشفوا عن هويتهم في البداية، سبعة مصريين من قري مركزي سمالوط ومطاي بالمنيا يوم 28 ديسمبر الماضي، ثم تبع ذلك هجوم مسلحي داعش على منزل يقيم به عمال مصريين بمنطقة «سرت» الليبية.

وكشفت الإحصائية النهائية أن عدد الضحايا 20 مصريًا فقط، وينتمون لـ5 قرى بمحافظة المنيا، 4 منهم تتبع مركز سمالوط، والخامسة تتبع مركز مطاي المجاور له.

وقال مصدر كنسي من مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس لـ«المصري اليوم»، إن المطرانية أعدت كشوف بأسماء الشهداء، والتي رصدت أسماء 20 مصريًا، مشيرًا إلى أن قرية «العور»، ينتمي لها 13 ضحية، وقرى «دفش والجبالي والسوبي»، جميعها بمركز سمالوط، بالإضافة لقرية «منبال» التابعة لمركز مطاي.

وأكد عددًا من أهالي المنيا أن أبنائهم المتغيبين عددهم 20 شخصًا فقط، وأن الضحية الـ21، ذو البشرة السمراء، والذي ظهر في مقطع الفيديو لعملية الذبح أغلب الظن ليس مصريًا، حسب قولهم.

وحصلت المصري اليوم على أسماء الضحايا وهم:

ميلاد مكين زكي، 27 عاما، أبانوب عياد عطية، 24 عاما، ماجد سليمان شحاتة، 45 عاما، كيرلس بشري فوزي، 23عاما، بيشوي اسطفانوس كامل، 26 عاما، صموئيل اسطفانوس كامل، 22 عاما، ملاك إبراهيم سنيوت،30 عاما، تواضروس يوسف تواضروس، 45 سنة، جرجس سمير مجلي، سامح صلاح فاروق، جرجس ميلاد سنيوت، 23 عاما، مينا فوزي عزيز، 23 عاما، هاني عبدالمسيح صليب، 31 عاما، يوسف شكري يونان، 25 عاما، صموئيل ألهم ويلسن، 32 عاما، عزت بشري نصيف، 30 عاما، لوقا نجاتي أنيس، منير جابرعدلي، عصام بدار سمير، ملاك فرج إبرام، 31 عاما.