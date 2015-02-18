محلب يبحث أوضاع العاملين بالخارج مع وزيرة القوى العاملة

تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن جهود الوزارة في رعاية العمال المصريين بالخارج، والعمل على فتح مجالات جديدة للتشغيل، وايجاد فرص عمل، والحرص على تحسين أوضاع العمالة المتواجدة بمنطقة الخليج.

وأشارت «عشري» في تقريرها إلى أن ما اتخذته الوزارة من إجراءات فيما يخص العمالة المصرية بالكويت، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر الشهري بنسبة (50%) بداية من 21 يناير الماضي، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، ليصبح 100 دينار كويتي، وعقود الأجر اليومي 10 دينارات كويتية يوميًا بدلاً من 3 دينارات أي بنسبة 70%، وأوضحت أن ذلك سيسهم بدوره في زيادة دخول وتحويلات العمالة المصرية من الكويت إلى مصر بنسبة 30% على الأقل.

من ناحية أخرى، أضافت الوزيرة في تقريرها أنه تم الإعداد لإقامة ملتقى توظيف عن طريق مكتب التمثيل العمالي بأبوظبى يومي 27 و28 فبراير الجاري، بالتنسيق مع أكثر من 20 شركة من كبريات الشركات التي تستوعب عمالة كثيفة، وبالأخص من العمال المصريين، وستقوم الوزارة بالمشاركة في فعاليات الملتقى عبر الفيديو كونفرانس، لتذليل أي معوقات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال وتلبية احتياجات المشاركين في الملتقى.