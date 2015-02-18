أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«لو فيجارو»: على أوروبا والدول العربية مساعدة مصر في ردها على «داعش»

  • مصر
  • 16
Google+ Print

قالت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، في افتتاحيتها، الثلاثاء، إن «فكرة صدام الحضارات، التي يرفضها من يؤمنون بالقيم الإنسانية، عادت من جديد مع تنظيم (داعش)، الذي يأتى كل من الأقباط واليهود على رأس القائمة الطويلة لأعدائه».

وأضافت أن «(داعش) وأفعاله، التي تمتد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفى قلب العواصم الغربية يستدعى تعبئة شاملة لمواجهته».

وقالت الصحيفة، في مقالها، الذي نشرته بعنوان «البربرية على أبوابنا»: «لسنا أبرياء مما يحدث من فوضى في ليبيا ولكن على المجتمع الدولى كله الرد على المذابح، التي تعرض لها المسيحيون، والذى بدأت به وعلى أوروبا والدول العربية أن تساعدها وبقوة»، وأضافت: «العالم ليس أمامه خيار».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير