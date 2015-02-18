«لو فيجارو»: على أوروبا والدول العربية مساعدة مصر في ردها على «داعش»

قالت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، في افتتاحيتها، الثلاثاء، إن «فكرة صدام الحضارات، التي يرفضها من يؤمنون بالقيم الإنسانية، عادت من جديد مع تنظيم (داعش)، الذي يأتى كل من الأقباط واليهود على رأس القائمة الطويلة لأعدائه».

وأضافت أن «(داعش) وأفعاله، التي تمتد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفى قلب العواصم الغربية يستدعى تعبئة شاملة لمواجهته».

وقالت الصحيفة، في مقالها، الذي نشرته بعنوان «البربرية على أبوابنا»: «لسنا أبرياء مما يحدث من فوضى في ليبيا ولكن على المجتمع الدولى كله الرد على المذابح، التي تعرض لها المسيحيون، والذى بدأت مصر به وعلى أوروبا والدول العربية أن تساعدها وبقوة»، وأضافت: «العالم ليس أمامه خيار».