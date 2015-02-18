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وزير البترول يصل الأردن لتعزيز التعاون بين البلدين

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وصل المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، إلى عمان في زيارة إلى المملكة تستغرق يومًا واحدًا، تلبية لدعوة من وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور محمد حامد.

ومن المقرر أن يلتقي «إسماعيل» خلال الزيارة برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الطاقة الأردني الدكتور محمد حامد، وذلك للتباحث في سبل زيادة التعاون الثنائي بين البلدين.

وكانت دول الأردن ومصر والعراق قد وقعت في مارس الماضي في عمان بحضور وزير البترول على مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز اتفق خلالها على آليات التعاون المستقبلي.

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