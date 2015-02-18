بطل السومو المصرى والسفارة المصرية يشاركون عائلات ضحايا زلزال وتسونامى باليابان

فى إطار جهود الترويج السياحى، نظمت السفارة المصرية فى طوكيو بالتعاون مع السفارة اليابانية فى القاهرة زيارة لعائلات الضحايا فى المقاطعات المتضررة شمال شرق اليابان جراء زلزال وتسونامى مارس 2014 فى إطار إحياء الذكرى الرابعة للكارثة، وبمشاركة بطل السومو المصرى “عبد الرحمن شعلان”، الذى يطلق عليه اليابانيون “عاصفة الصحراء” وهوالأفريقى والعربى الوحيد المشارك فى دورى المحترفين فى اليابان.

و صرح السفير هشـــام الزميتى سفير مصر في اليابان ان زيارة البطل المصرى والسفارة المصرية قوبلت بحفاوة كبيرة من كبار مسئولى “مقاطعة إيواتى” والتى تبعد نحو 500 كم شمال اليابان- حيث قام البطل المصرى بتفقد الكثير من مواقع المنازل المؤقتة للمتضررين من الكارثة وتبادل الحديث مع أهل البلدات المتضررة وتناول الأطعمة المحلية معهم والتقاط الصور وهو ما تلقاه أهل البلدات المضارة بسعادة غامرة مشيرين لإعجابهم بالحضارة والثقافة المصرية التى يكنون لها الكثير من الاحترام والتقدير وأملهم فى زيارة مصر فى أقرب ممكن، وتقديرهم لتلك الزيارة التى تعبر عن المشاعر الطيبة للشعب المصرى. كما نظم مسئولو المقاطعة زيارة لمواقع إعادة إعمار المناطق المضارة والمستمرة منذ أربع سنوات.

كما تم تنظيم زيارة لإحدى المدارس الابتدائية فى مدينة “ريكوزينتاكاتا”، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بمقابلة بطل السومو المصرى، وتبادلوا الحديث حول مصر والثقافة المصرية، وقام البطل المصرى بعرض استعراضى للسومو مع الطلاب وهو ما تلقاء الطلاب بسعادة كبيرة، وقام الوفد بتوزيع هدايا تذكارية من مصر على الطلاب وعائلاتهم.

أجرى السفير المصرى عددا كبيراً من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية على هامش الزيارة أكد فيها وقوف الشعب المصرى إلى جانب الشعب اليابانى، مشيراً إلى انه بعد مرور أقل من عام من الكارثة زار وزير الخارجية المصرية السابق- محمد كامل عمرو- المناطق المضارة، كما قام السفير المصرى بأكثر من زيارة للبلدات المضارة وقدمت مصر مساعدات رمزية إلى اليابان عقب وقوع الكارثة.