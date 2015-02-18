إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين في سوهاج‎

أصيب شخصين وضبط 15 أخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي ” حموده ، أبو السنون ” بسبب خلافات الجيرة بناحية الحمادية بمركز سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الحمادية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع المشاجرة بين كل من طرف أول – عائلة حمدوه عبد المجيد أحمد عبد المجيد 16 سنة طالب – مصاباً ” بطلق ناري فتحة بالفخذ الأيسر وكسر مضاعف بـه”، حمدوه محمد علي محمد 62 سنة بالمعاش ،عبد المنعم أحمد علي 45 سنة موظف، حسين السيد محمود 34 سنة عامل،أحمد السيد عبد الحافظ 28 سنة فران، منصور حمدي محمد مرسي 17 سنة عامل، طارق جمال حلمي 33 سنة فران ، سيد فرغل أحمد 40 سنة فران .

وطرف ثان، عائلة أبو السنون أحمد محمود همام داوود 38 سن’ عامل – مصاباً ” بجرح رضي بفروة الرأس “، محمود أحمد علي همام 23 سن’ مجند بقطاع مصلحة السجون ” سجن طره ” [ إجازة تنتهي 25 الجاري ] ، عبد الله محمد عبد الباري 29 سنة عامل، عبد الله محمود عبد الرحيم 38 سنة سائق، علي أبو السنون علي 24 سنة عامل،أحمد عبد الظاهر محمد محمد 24 سنة فكهاني، حسام الدين طلعت أحمد 40 سنة محاسب ،أحمد عز الدين جعفر 33 سنة مرشد سياحي، أحمد طلعت أحمد 33 سنة عامل ، محمد طـه محمد أبو طالب 46 سنة عامل ،مصطفي محمود أحمد [ هارب ]، الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة، عدا الأخير من الطرف الثاني وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وأتهم الأول من الطرف الأول – الأخير من الطرف الثاني بإحداث إصابته من سلاح ناري.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طبنجه حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 1074493 وخزينة بداخلها ”5″ طلقات من ذات العيار وطلقة داخل الماسورة بحوزة العاشر من الطرف الثاني [ تبين أنها مرخصة للمذكور من المركز بغرض الدفاع ].

يشار إلي وقوع مشاجرة بين العائلتين بتاريخ 15 الجاري والمحرر عنها المحضر رقم 970 إداري المركز لسنة 2015 ” موضوع أخطار المديرية بذات التاريخ “،وجاري مخاطبة قسم الرخص بالمديرية لإتخاذ اللازم نحو السلاح ” المشار إليه ” .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1060 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .