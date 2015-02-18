مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج‎

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت طفلة في حادث تصادم سيارتين نقل بمقطورة محملة بالطوب الأبيض بأخرى ملاكي علي طريق “سوهاج ـ البحر الأحمر” بالكيلو 50.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة ومتوفين ومصابه علي طريق “سوهاج ـ البحر الأحمر” بالكيلو 50 تجاه قنا – دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو السيد سعيد محمد محمد 26 سنة سائق ويقيم بمدينة الشرقية السيارة رقم 2148 ر ل ج / 9583 ر ط و نقل بمقطورة محملة بالطوب الأبيض علي الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم 6144 ط ر ق ” ملاكي ” قيادة المدعو علي محمد علي الحسين 35 سنة مهندس معماري ويقيم دائرة مركز المحلة الكبري ” غربية “.

ونتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الثانية نور رشاد عبد الرحمن 32 سنة ربة منزل [ زوجة الأول ]، وعمر علي محمد علي 7 سنوات [ نجل الأول ]، وإصابة الطفلة رقية علي محمد سنتين ” بنزيف بالبطن ” [ كريمة الأول ]، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفي المركزي والمصابه لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثامين المتوفين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجاري سؤال أحد أهلية المصابين وقائد السيارة الأولي المتسببة في الحادث.

وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2230 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.