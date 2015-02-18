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الرئيس الإيراني يدين مقتل 21 مصريا على أيدي مسلحي داعش بليبيا

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الرئيس الإيراني يدين مقتل 21 مصريا على أيدي مسلحي داعش بليبيا الرئيس الإيراني يدين مقتل 21 مصريا على أيدي مسلحي داعش بليبيا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

 

أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني بشدة مقتل 21 مصريا على أيدي مسلحي تنظيم داعش التكفيري في ليبيا، واصفا هذا العمل بغير الإنساني وغير الإسلامي والوحشي.

وقال روحاني حسبما نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية اليوم أنه للأسف يتم ارتكاب هذه الأفعال باسم الإسلام والمسلمين، في حين أن مثل هذه الأعمال الإرهابية واللاإنسانية لا علاقة لها بالإسلام.

وأضاف أن مثل هذه الأفعال الوحشية التي يقوم بها الإرهابيون تروج للكراهية والعنف خاصة وأنهم ينشرون فيديوهات المجازر التي يقومون بها.

وأشار إلى أنه يجب على أولئك الذين ساعدوا هؤلاء الإرهابيين في البداية وقدموا لهم الأموال أن يعتذروا لدول العالم والتاريخ عما قاموا به، كما شدد على أنه ينبغي على أولئك الذين لا يزالون يدعموهم التوقف عن تقديم الدعم لهؤلاء الإرهابيين.

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