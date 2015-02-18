الجبهة الإسلامية : مقتل 195 من جنود النظام السوري

أعلنت الجبهة الإسلامية، وهي فصيل من المعارضة السورية المسلحة تابع للجبهة الشامية، عن استعادتها السيطرة على قرى وبلدات كانت قوات النظام السوري استولت عليها في شمالي حلب، وأنها تمكنت من قتل 195 من جنود النظام، المدعومين من ميليشيات شيعية إيرانية وعراقية وأفغانية، خلال اشتباكات بين الطرفين.

وفي تصريح أدلى به إلى مراسل الأناضول، قال المسؤول الإعلامي في الجبهة الإسلامية، صالح عنداني، إن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب سيطرتهم على منطقة الملاح وبلدة ريتان وقرية حردتين.

وأفاد عنداني أن عناصر الجبهة تمكنوا من قتل 90 جنديًّا في منطقة الملاح، و60 في بلدة ريتان، و45 في قرية الراشدين، فضلًا عن أسر عدد كبير من الجنود.

وأشار إلى أن قوات المعارضة تمكنت من استعادة السيطرة على بلدتي باشكوي وريتان وقرية الراشدين، لافتًا إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين في محيط قرية حردتين.

وكان القائد الميداني في الجبهة الشامية، أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق عن مقتل 150 من جنود النظام السوري في اشتباكات مع قوات المعارضة بشمالي حلب.