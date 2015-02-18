أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجبهة الإسلامية : مقتل 195 من جنود النظام السوري

Google+ Print
الجبهة الإسلامية : مقتل 195 من جنود النظام السوري الجبهة الإسلامية : مقتل 195 من جنود النظام السوري

الجبهة الإسلامية

أعلنت الجبهة الإسلامية، وهي فصيل من المعارضة السورية المسلحة تابع للجبهة الشامية، عن استعادتها السيطرة على قرى وبلدات كانت قوات النظام السوري استولت عليها في شمالي حلب، وأنها تمكنت من قتل 195 من جنود النظام، المدعومين من ميليشيات شيعية إيرانية وعراقية وأفغانية، خلال اشتباكات بين الطرفين.

وفي تصريح أدلى به إلى مراسل الأناضول، قال المسؤول الإعلامي في الجبهة الإسلامية، صالح عنداني، إن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب سيطرتهم على منطقة الملاح وبلدة ريتان وقرية حردتين.

وأفاد عنداني أن عناصر الجبهة تمكنوا من قتل 90 جنديًّا في منطقة الملاح، و60 في بلدة ريتان، و45 في قرية الراشدين، فضلًا عن أسر عدد كبير من الجنود.

وأشار إلى أن قوات المعارضة تمكنت من استعادة السيطرة على بلدتي باشكوي وريتان وقرية الراشدين، لافتًا إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين في محيط قرية حردتين.

وكان القائد الميداني في الجبهة الشامية، أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق عن مقتل 150 من جنود النظام السوري في اشتباكات مع قوات المعارضة بشمالي حلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا