المؤتمر يطالب بتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا

طالب المهندس جمال حنفي أمين حزب المؤتمر بالقاهرة ، وزارة الخارجية المصرية بفتح قنوات اتصال مع بعض دول الخليج والدول الأفريقية لتشغيل المصريين العائدين من ليبيا ، مؤكدا أنه يجب تكاتف جميع الوزارات والمؤسسات لتوفير فرص عمل كريمه للمصريين العائدين من الموت بليبيا.

وأضاف أمين المؤتمر بالقاهرة في تصريحات صحفية اليوم ، أن توفير فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا ، يجب أن يكونوا على رأس أولويات الدولة في التعيين بالمشروعات القومية التي تنجزها الدولة حاليا، ومنها مشروع قناة السويس ، مؤكدا أن رجال الأعمال عليهم دور كبير في توفير فرص عمل لهم ، بما يحفظ لهم حياة كريمة داخل وطنهم.