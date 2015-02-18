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“الزوبعي” يدعو العراق إلى استرجاع ممتلكات مخيم أشرف وإعادتها إلى سكان ليبرتي

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“الزوبعي” يدعو العراق إلى استرجاع ممتلكات مخيم أشرف وإعادتها إلى سكان ليبرتي “الزوبعي” يدعو العراق إلى استرجاع ممتلكات مخيم أشرف وإعادتها إلى سكان ليبرتي

طلال الزوبعي

 

دعا رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي والجهات المعنية إلى استرجاع ممتلكات وأموال سكان مخيم ليبرتي الموجودة في مخيم أشرف الذي تم اخلاؤه من قبل القوات الحكومية العراقية والحفاظ عليها وتسليمها إلى اللاجئين الإيرانيين.

وقال في تصريح صحفي أن ملف املاك اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف تعرض ويتعرض حتى الأن لانتهاكات عديدة وسرقات على يد المسلحين الذين احتلوا مخيم أشرف وكسروا أقفال المخازن التي جمعت فيها ممتلكات سكان المخيم كما سرق العديد من السيارات على اختلاف أنواعها والمولدات والكهربائيات.

وأضاف الزوبعي أن كل هذه الانتهاكات هذا مخالفة للقانون الدولي والإنساني ، وتتحمل الحكومة العراقية كجهة تنفيذية بحسب الاتفاقية الرباعية التي وقعتها مع الأمريكان عند اخلائهم المخيم الذي كان تحت حراستهم والأمم المتحدة والممثلين عن اللاجئين مسؤولية قانونية في استرجاع هذه الأموال والحفاظ عليها أو التعويض عنها ، مبيناً أن هيئة النزاهة تستنكر هذه السرقات وتدينها وتحث الحكومة على الإلتفات الى هذا الملف واحترام حقوق اللاجئين الإيرانيين وعدم تسييس ملفهم.

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