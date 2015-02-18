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واشنطن تعلق على قصف مصر لـ«داعش»: نحترم حق الدول في الدفاع عن النفس

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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، تعليقًا على الغارات الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش في ليبيا، أنها ليست في وضع يسمح لها بتأكيد أعمال اتخذتها دول آخرى، غير أنها تابعت قائلة إن الولايات المتحدة تحترم حق الدول في اتخاذ قراراتها بشأن الدفاع عن النفس والدفاع عن أراضيها.

وأكدت المسؤولة الأمريكية، من ناحية آخرى أن الولايات المتحدة لاتزال تؤمن بأن أفضل الطرق بالنسبة للوضع في ليبيا هو العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه العملية تحاول تسوية الخلافات بين مختلف الأطراف والكيانات على الأرض وأن اي تدخل ليس بالتوجه الصحيح، اٍلا أن ذلك يختلف تمامًا عن شعور أي دولة بتهديدات لمصالح أمنها القومي، كما هو الحال بالنسبة للتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش، حسبما قالت.

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