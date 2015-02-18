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محمد صبحي يشارك في مبادرة «كلنا مصريين» الأحد

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تستضيف جامعة الأهرام الكندية، الأحد، الفنان محمد صبحي، في مبادرة وطنية لدعم في حربها ضد الإرهاب، تحت شعار «كلنا مصريين»، عقب مقتل 21 مصريًا على يد تنظيم داعش الإرهابى في ليبيا، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور فاروق اسماعيل.

وتدير الندوة الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام، وتهدف الندوة، حسب بيان أصدرته الجامعة، لتأكيد ثقافة الانتماء بين المصريين وسبل وسائل تنمية روابط الوحدة الوطنية ووحده الصف في مواجهة الأرهاب، بالإضافة إلى توعية الشباب إلى خطر الإرهاب الذي يهدد مصر، وأهمية دورهم في المشاركة المجتمعية وكيفية استخدام طاقتهم لعمل دور إيجابى في المجتمع.

ويتحدث «صبحي» عن تنمية العمل التطوعى وأهميته، مشيرًا إلى دور مؤسسة «معًا»، التي يرأسها، في تنمية العشوائيات المصرية، كما يتم خلال الندوة عرض عن أخر إنجازات المؤسسة ودور الشباب فيها.

ويشارك في الندوة طلاب الجامعة الكندية بكلياتها المختلفة.

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