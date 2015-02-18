بالفيديو.. توفيق عكاشة يتحدى مقاتلي داعش ويسبهم بلفظ خارج على الهواء

قال توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، إن مقاتلي داعش هربوا بعد الضربة الجوية المصرية، موجهًا حديثه لهم على الهواء: «جريتوا زي النسوان ليه يا ولا؟»

وأوضح «عكاشة»، أثناء حلوله ضيفًا مع حياة الدرديري، مقدمة برنامج «مصر اليوم» على قناة الفراعين، مساء الثلاثاء: «هم هربوا ليه، جري سابوا الحدود جريوا مكنوش ملاحقين، هربتوا ليه، ردوا على يلا أنت وهو يلا، رد على يا (...) أنت هو».

وتحدى عكاشة مقاتلي داعش، بقوله: «مش عاملين رجالة وبتدبحوا، جريتوا زي النسوان ليه يا ولا، ده أنتوا محصلتوش النسوان حتى، ما تقف، ما الراجل يقفلي وجهًا لوجه كدة».