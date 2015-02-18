أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم ميركل وأولاند وأوباما بالعمل على تفكيك أوكرانيا

Google+ Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم ميركل وأولاند وأوباما بالعمل على تفكيك أوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم ميركل وأولاند وأوباما بالعمل على تفكيك أوكرانيا

قال عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يسعيان إلى تفكيك أوكرانيا بدعم من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأضاف العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي جراهام “المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي بدعم من رئيس الولايات المتحدة يضفون الشرعية على تقطيع أوصال دولة ذات سيادة في أوروبا للمرة الأولى منذ سبعة عقود”.

وقال ماكين وليندسي إنه “لا عذر” لدعم وقف إطلاق النار بينما تقوم روسيا “ووكلائها”، في إشارة إلى الانفصاليين في أوكرانيا، بتصعيد حصار لا هوادة فيه على ديبالتسيف.

وجدد ماكين، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجراهام دعوتهما إلى أوباما بأن يقدم أسلحة دفاعية إلى الجيش الأوكراني.

يذكر أن ميركل أكدت الأسبوع الماضي في واشنطن أن تسليح حكومة كييف من شأنه تأجيج الصراع فحسب.

ورفض ماكين وجراهام ما يصر عليه قادة غربيون بأنه لا حل عسكريا وقالا :”فلاديمير بوتين لا يرى الأمر كذلك”.
> الألمانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا