مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم ميركل وأولاند وأوباما بالعمل على تفكيك أوكرانيا

قال عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يسعيان إلى تفكيك أوكرانيا بدعم من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأضاف العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي جراهام “المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي بدعم من رئيس الولايات المتحدة يضفون الشرعية على تقطيع أوصال دولة ذات سيادة في أوروبا للمرة الأولى منذ سبعة عقود”.

وقال ماكين وليندسي إنه “لا عذر” لدعم وقف إطلاق النار بينما تقوم روسيا “ووكلائها”، في إشارة إلى الانفصاليين في أوكرانيا، بتصعيد حصار لا هوادة فيه على ديبالتسيف.

وجدد ماكين، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجراهام دعوتهما إلى أوباما بأن يقدم أسلحة دفاعية إلى الجيش الأوكراني.

يذكر أن ميركل أكدت الأسبوع الماضي في واشنطن أن تسليح حكومة كييف من شأنه تأجيج الصراع فحسب.

ورفض ماكين وجراهام ما يصر عليه قادة غربيون بأنه لا حل عسكريا وقالا :”فلاديمير بوتين لا يرى الأمر كذلك”.

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