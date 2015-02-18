“فلوريدا” تعلق تنفيذ أحكام الإعدام

علقت أعلى محكمة في فلوريدا تنفيذ أحكام الإعدام إلى أن تقرر المحكة العليا الأمريكية ما إذا كان استخدام مادة للتخدير العام مثيرة للجدل تمثل عقابًا “قاسيًا وغير معتاد” للمدانين بجرائم القتل.

وأوقفت المحكمة العليا في الولاية إعدام جيري وليام كوريل الذي كان مقررًا له الأسبوع القادم لأن المحكمة العليا الامريكية وافقت مؤخرا على أن تستمع إلى طعن تقدم به بعض السجناء في أوكلاهوما ضد استعمال ميدازولام هيدروكلوريد كأول 3 أدوية تستخدم في جرعات الحقن القاتلة. وقالت المحكمة في الحكم رقم 5-2 إن فلوريدا تستخدم بصورة أساسية نفس التركيبة.

وتحولت الولاية إلى ميدازولام كمادة للتخدير في 2013 عندما توقف بعض مصنعي العقار الأجانب عن توفير العقاقير التي كانت تستخدم في السابق لتنفيد الإعدام. وقالت إدارة السجون إنه تم استخدام ميدازولام في 11 حالة حقن مميتة في فلوريدا منذ ذلك الحين.

وصادقت محاكم فلوريدا على استخدام ميدازولام لكن أعلى محكمة في البلاد وافقت في 23 يناير على الاستماع إلى الاستئناف المقدم من 21 سجينًا في أوكلاهوما في قضية تستشهد بحالات اعدام استغرقت فترة طويلة وعلامات على الآلم ابلغ عنها في أوكلاهوما وأريزونا وأوهايو.

وأدين كوريل بقتل زوجته السابقة وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات وحماته وأخت زوجته في 1985 .

رويترز