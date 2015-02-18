إنهاء الخصومة الثارية بين عائلتي «أبو عيسى» و«مداح» بسوهاج اليوم

تقرر إجراء الصلح النهائي بين عائلتي أبو «عيسي» و«مداح»، الأربعاء، بمركز طما في الخصومة الثأرية بين العائلتين الناجم عنها مقتل أحمد محمد السيد من العائلة الثانية واتهم فى قتله 4 أشخاص من العائلة الأولى.

وقال العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، غنه سيتم عقد صلح جماهيرى للعائلتين بسرادق يقام بنادي طما الرياضي بمدينة طما، حيث اتفق الطرفان على أن يكون الصلح جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما.

وأوضح حامد، في تصريحاته، أن الصلح سيعقد بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ولجنة المصالحات والعمد والمشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث سيقوم إسماعيل فهيم عطا بتقديم الكفن لوالد المجني عليه محمد السيد محمد.