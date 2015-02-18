مصرع 3 وإصابة طفلة من أسرة واحدة فى حادث تصادم بسوهاج

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت طفلة في حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب بأخرى ملاكى على طريق سوهاج/ البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا وتبين للعقيد أحمد الراوي، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشرق، أنه أثناء قيادة «ا.س»، 26 سنةـ ويقيم بمدينة الشرقية للسيارة رقم «2148 ر ل ج نقل» مقطورة محملة بالطوب الأبيض على الطري،ق اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة رقم «6144 ط ر ق» ملاكي قيادة على محمد الحسين 35 سنة، مهندس معماري ويقيم بمركز المحلة الكبري بالغربية.

ونتج عن الحادث مصرع كل من: قائد السيارة الثانية وزوجته نور رشاد عبدالرحمن، 32 سنة ربة منزل ونجله عمر على محمد 7 سنوات وإصابة طفلته رقية على، عامين، بنزيف بالبطن.

وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي أخميم المركزي والمصابة لمستشفي سوهاج الجامعي، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر بالحادث المحضر رقم 2230 جنح مركز أخميم وتولت النيابة العامة التحقيق.