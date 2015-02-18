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بالفيديو: أسماء المنور وإسماعيل مبارك في "صوت ألوله"

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بالفيديو: أسماء المنور وإسماعيل مبارك في "صوت ألوله" بالفيديو: أسماء المنور وإسماعيل مبارك في "صوت ألوله"

الثلاثاء 17-02-2015 22:49

أطلقت الفنانة المغربية أسماء المنور، مؤخراً، أغنية جديدة جمعتها مع الفنان السعودي إسماعيل مبارك، بعنوان "صمت ألوله"، من كلمات الكاتب حسان العبيدلي وألحان سلطان خليفة.

ولقي الدويتو استحسان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ، وأشادوا بصوت الفنان السعودي إسماعيل مبارك، بوصفه صوتاً متميزاً ورومانسياً، بالإضافة إلى إبداء إعجابهم بكلمات الأغنية.

 

 

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