سعد المجرد يؤدي العمرة برفقة زملائه الفنانين

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان المغربي سعد المجرد وهو يرتدي لباس الإحرام، برفقة كل من الفنانين حاتم عمور ومحمد رضى.

ولاقت الصورة ردود فعل إيجابية من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تمنوا عمرة مقبولة للفنانين.

وكشفت تعاليق الجمهور، أن الفنانين المغاربة الثلاثة قاموا بتنظيم رحلة جماعية إلى مكة المكرمة، لقضاء العمرة خلال هذا الشهر.

ويعتبر الثلاثي من النجوم البارزة في سماء الأغنية المغربية، خصوصاً وأنهم يملكون رصيداً مهماً من الأغاني الناجحة.

وتجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد يستعد في الفترة الحالية إلى عمل غنائي ضخم من إنتاج المنتج العالمي رضوان.

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