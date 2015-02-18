فرقة "ليالينا" المسرحية تكرّم طلال مداح وعدد من النجوم والدبلوماسيين

أقامت فرقة "ليالينا" الثقافية والمسرحية في مكة "ثلوثية الفن واﻹبداع" حفل تكريم صوت اﻷرض الفنان الراحل طلال مداح، والفنان الراحل صوت الحجاز الجسيس محمد أمان "رحمهما الله"، في قاعة "مراكش" بفندق "بلمان الحمرا" في جدة، تحت إشراف اﻷستاذ سعود بن علي الشيخي مدير عام هيئة اﻹعلام المرئي والمسموع في منطقة مكة المكرمة، ورعاية الدكتور الفنان هيثم الشاولي.

وحضر حفل التكريم نخبة من النجوم المبدعين والإعلامين والدبلوماسين ورجال الوطن فى جميع المجالات المهنية، ومن الذين يعشقون فن وإبداع الفنان طلال مداح، ضمن "ثلوثية الفن واﻹبداع".

وأستهل الحفل بالنشيد الوطني السلام الملكي، ثم كلمة وسام زاهد مشرف "ثلوثية الفن واﻹبداع المكية"، الذي رحب بالحضور وأوضح بأن هذه الثلوثية هي بمثابة ربط أواصر المودة والمحبة ضمن التواصل اﻹجتماعي، ثم تلاها فقرة غنائية للفنان إبراهيم مليباري الذي شدا أغانٍ بألوان المجس الحجازي.

بعدها ألقى راعي الحفل سعود الشيخي كلمة قال خلالها: "أتقدّم بأصدق التعازي للملك سلمان بن عبد العزيز نيابة عن الأسرة الثقافية والفنية والإعلامية في منطقة مكة المكرمة بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ومبايعة الأسرة الفنية والثقافية مبايعة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد اﻷمين اﻷمير مقرن بن عبد العزيز وولي ولي العهد اﻷمير محمد بن نايف بن عبد العزيز".

وأضاف قائلاً: "إن الحفل يأتي لتكريم المبدعين من الروّاد في الفن والثقافة والإدارة، وليؤكّد على تواصل الأجيال، فأبناء الجيل الجديد يكرّمون الروّاد". وتابع حديثه بالقول: "يأتي هذا التكريم من د.هيثم محمود شاولي وزملائه تقديراً لدور الرواد من أبناء هذا الوطن المتميزين والمتفوقين في شتى المجالات، ونحن في مدينة جدة نشعر بسعادة غامرة ونحن نستنشق نسمات البحر ورائحة التربة الخصبة ونحن مجتمعين في جو أخوي. وهذا التكريم إن دل على شي فإنما يدل على ترابط وتماسك المجتمع السعودي، وأن حضور هذه الكوكبة الجميلة يعتبر تكريماً إضافياً للمكرمين".

وأكد: "إنني على ثقة بأن مثل هذا التكريم يزيد في ترابط البيئة الفنية النقية ويكون شاهداً على الحراك الثقافي الذي نعيشه في محافظة جدة".

ثم ألقى الفنان الدكتور هيثم بن محمود الشاولي كلمته حرصاً منه لرعاية "ثلوثية الفن واﻹبداع المكية"، شاكراً الحضور الذي لبّى الدعوة، معلناً عن إنه أصدر كتاب بعنوان "أفاق"، وقال في كلمته: "يأتي هذا الحفل لعدّة أسباب، أولها مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وولى ولى العهد، والثانية هي خطوة إيجابية لتكريم الفنانين الكبار. ولا بد أن أشكر الحضور على تشريفهم لنا، وأخص بالذكر، الأستاذ سعود الشيخي، على دعمه لنا ولهذا الحفل، وكذلك الفنان د.عبد الرب إدريس، والفنان المصري حسام حسني. وجميع الحضور بلا استثناء. وعن نفسي أنا لا أعتبره تكريماً للفنان الراحل طلال مداح رحمه الله لأنه أكبر من أي تكريم، فهو بتواضعه وأخلاقه وفنّه كان أكبر فنان في الجزيرة".

وبعدها بدأت فقرة التكريم، حيث أعلن عريف الحفل البدء بتكريم القنصل الفلسطيني الدكتور د.عماد شعث، والقنصل الفرنسي دكتور لويس بلين، وباقي المكرّمين، وهم: الراحل طلال مداح، والراحل محمد أمان رحمهما الله، والموسيقار د.عبد الرب إدريس، والملحن طلال باغر، والفنان عابد البلادي، والفنان لؤي حمزة، وعازف آلة القانون حسين إسكندراني، والشاعر ضياء خوجة، واﻹعلامي علي السبيعي، والدكتور أحمد عاشور مدير مستشفى الملك فهد في جدة سابقاً، وسعود بن علي الشيخي مدير هيئة اﻹعلام والمرئي والمسموع في منطقة مكة المكرمة، بينما غاب عن الحفل كل من المكرمين الفنان عبادي الجوهر، والفنان طلال سلامة، ومحمد الزيلعي، وسلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، وسامي باداود مدير الشؤن الصحية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً، والفنان المصري مصطفى شعبان، ورجل اﻷعمال عادل حافظ، الذي تسلم ابنه المهندس أديب عادل أمين حافظ الدرع نيابة عنه، والفنان محمد بخش، الذي لم يحضر لوجوده في مدينة الرياض، فيما تسلّم درعه ابنه الممثل فيصل، وبدر الحكير، كما تمّ تسليم شهادات التقدير لعدد كبير من رجال الفن واﻹعلام والطب واﻹحتراف.

مقتطفات من الحفل

- قدّم كل من جميل محمود وحسن إسكندراني أغنية وطنية بمناسبة البيعة بعنوان "سلمان حبيب الكل" "دويتو"، ﻷول مرّة على المسرح من كلمات وألحان الفنان جميل محمود. كما شارك الفنان حسام حسني من دولة مصر بأغنيته الشهيرة "كل البنات بتحبك" الذي حضر الثلوثية. ومن ثم بثّ عرض "برومو" خاص عن حياة الراحل الفنان طلال مداح من إعداد حامد الزهراني ونادية مناخة حصرياً لثلوثية الفن واﻹبداع المكية.

- وبعد الانتهاء من عرض الـ "برومو" تحدّث الشاعر ضياء خوجة، الذي كرّم صوت اﻷرض قبل وفاته بثلاث أشهر، عن الراحل بإسهاب حين تكريمه، لينضمّ إليه على المسرح كل من سعيد باوادي "رئيس فرقة ليالينا الثقافية والمسرحية بمكة"، والمخرج يوسف عبد الحليم صاحب فكرة الثلوثية، وهو مخرج الحفل، والفنان الدكتورهيثم الشاولي راعي الحفل، والفنان جميل محمود لتتويج الحفل وتكريم الفنان الراحل طلال مداح، الذي تسلّم ردعه ابنه عبد الله طلال مداح.

وبعد تكريم الراحل تم تقديم شهادات شكر وإمتنان لكل من حامد الزهراني، ونادية مناخة، وعاتكة ملا، ووسيم باسعد، ومنار شاهين، وسميرة مداح، ووحيد جميل، ومرفت المنصوري، ووحيد جيزاني، وهاني العمدة، وفيصل العمري، وعبد الله ينبعاوي، وموسى كالوا،

أما برامج الحفل كانت من تقديم أسعد العلاف وإخراج يوسف عبد الحليم.

- لم تأت رياح حفل التكريم كما يشتهي القائمين عليه ، مما أثار استياء البعض ومغادرة آخرين قبل بدء الحفل، الذي تأخر عن موعد افتتاحه لأكثر من ساعتين، مما أدى إلى إرباك القائمين، خصوصاً بعد أن قرر كل من القناصل والدكتور عبد الرب إدريس والدكتور أحمد عاشور مغادرة الحفل لارتباطهم بمناسبات أخرى، مما أجبر المنظمون على تغيير فقرات الحفل وحذف بعضها.