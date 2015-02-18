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بالصور: ماذا فعلت ابنتا كيم وفيكتوريا في أسبوع الموضة؟

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الأربعاء 18-02-2015 02:34

استطاعت ابنتا Kim Kardashian و Victoria Beckham أن تسرقا الأضواء من عروض الأزياء في أسبوع نيويورك للموضة ومن عائلتيهما.

يبدو أن North West لم يعجبها الجلوس في المقاعد الأمامية خاصة أنها المرة الثانية لها خلال أيام ، وعندما رأت خالتها Kendall Jenner على البوديوم في عرض أليكساندر وانغ، بدأت بالبكاء ولم يستطع أحد إسكاتها رغم المحاولات الكثيرة.

وانتهت هذه البلبلة في صالة العرض وتوقفت الطفلة عن البكاء، ما إن خرجت Kendall عن المسرح بعد نهاية عرضها.

أما Harper Beckham، التي جلست الى جانب Anna Wintour في الصف الأول لحضور عرض والدتها، بدت غير متحمسة للعرض أبداً، حيث كان الملل واضحاً على ملامح وجهها.

وكانت الطفلة تراقب عارضات الأزياء وتعبث بأنفها وهي بين أحضان والدها لاعب كرة القدم الشهير David Beckham.

 

 

 

 

 

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