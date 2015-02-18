أين هي ابتسام تسكت ؟

بعد حادثة ضرب والدة ابتسام تسكت، ناشدت الفنانة أمير مغربي لإنصاف والدتها، خصوصاً بعد الإهمال الذي طال المحضر المُقدم بشأن الحادثة، كون زوجة المعتدي تعمل في قسم الشرطة، وعطلت الإجراءات التي يجب اتباعها، حسب تعبير ابتسام.

وأشارت ابتسام إلى أن والدتها ما زالت تعاني من آلام في الصدر.

وبعد يوم من النداء الذي أرسلته ابتسام عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، كتبت تعليق آخر: "اتصلت الآن بالسيدة سناء المكلفة بحقوق الإنسان وقبلت أن تقدم لنا المساعدة الآن سنبدأ بالإجراءات".

والجدير ذكره هو أنه قبل وقوع الحادثة، كانت ابتسام تسكت على موعد مع "سيدتي" من أجل الخضوع لجلسة تصوير. ولتأكيد الموعد، اتصل مكتب "سيدتي" بها، غير أنها اختفت فجأة ولم ترد على هاتفها ولم تجب على اتصالاتنا المتتالية، ولما علمت "سيدتي" بخبر الاعتداء على والدتها تفهمنا الأمر، وألغينا موعد التصوير، وللإطمئنان عليها قمنا بزيارتها .

فاتجهنا صباح اليوم التالي إلى منزلها في سلا الجديدة، ولكننا لم نجدها في المنزل لكننا التقينا بأحد جيرانها، وبعد أن تأكد من هويتنا وطلب منّا عدم ذكر اسمه، قال لنا وعلى ذمته: "إن الجار "المعتدي" كان يذبح خروفاً في السطح احتفالاً بمولوده الجديد، لتصعد بعدها والدة ابتسام محتجّة، ومدعية أنه لا يحق له ذلك، بالرغم من أن السطح ملك للجميع ولا يحق لها الاحتجاج"، لترتفع حدة الشجار، حتى حضرت الشرطة إلى المكان لردع النزاع وتحرير محضر في المغفر، على حد قول أحد جيران ابتسام.

كما التقينا أيضاً، بجارة ابتسام المقربة من الرجل الذي اعتدى على والدتها، فأخبرتنا الرواية نفسها، وأوضحت أن زوجة الرجل هي ربة منزل وليست عنصراً في الأمن الوطني.

ولغاية الأن، ابتسام لا ترد على هاتفها، على أمل أن تكون بخير.

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