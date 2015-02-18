باحثة مصرية تحصل على جائزة «اليونسكو- لوريال» المخصصة للمواهب الشابة

صرح الدكتور محمد سامح عمرو، سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، أنه تلقى، الثلاثاء، خطابًا من سكرتارية اليونسكو يفيد بفوز الباحثة المصرية الدكتورة نورتان عبدالتواب بجائزة «اليونسكو- لوريال» المخصصة «للمواهب الشابة الدولية»، والتي تمنح لأول مره هذا العام لخمسة عشر من شباب الباحثات في مجال العلوم على مستوى العالم.

وذكر سفير مصر باليونسكو أن شعار هذه الجائزة هو «الباحثات تمثل مستقبل العلوم وأن العالم يحتاج العلوم وأن العلوم تحتاج إلى المرأة».

وأضاف أن هذه الجائزة تمنح لشباب الباحثات في مجال العلوم على مستوى العالم، وأن هناك ثلاث جوائز مخصصة للمنطقتين العربية والإفريقية مجتمعين حيث حصلت الباحثة المصرية الدكتورة نورتان عبدالتواب على إحداها، علاوة على باحثتين من الشباب الباحثات في مجال العلوم من لبنان وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للجائزة يتمثل في تشجيع شباب الباحثات على مستوى العالم للنهوض بدراسه العلوم والبحث العلمي في دولهم.

وأوضح الدكتور محمد سامح عمرو بأن اختيار الباحثة المصريه الشابة في مجال العلوم تم من خلال لجنة مشكلة من 12 من كبار الخبراء والعلماء على مستوى العالم.

وقال إنه سيتم توزيع جوائز «اليونسكو- لوريال» وتكريم الفائزات بهذه الجائزة في حفل سيتم تنظيمه بجامعة السوربون الفرنسية، منتصف شهر مارس القادم، وذلك بحضور سفراء الدول باليونسكو والعلماء الفرنسيين والدوليين.