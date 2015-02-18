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إيطاليا ترحل 24 مصريًا لمحاولتهم التسلل غير المشروع إلى أراضيها

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استقبل مطار القاهرة الدولى، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، 24 مواطنًا مصريًا مرحلين من قبل السلطات الأمنية الإيطالية، لمحاولة دخولهم أراضيها غير المشروعة عن طريق البحر.

وأوضح مصدر بالمطار أن «المرحلين وصلوا القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من كاتانيا، وبمناقشتهم فور وصولهم أقروا بأن سلطات الأمن الإيطالية ألقت القبض عليهم قرب السواحل الإيطالية».

وتابع أنه «سيتم عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى قبل مغادرتهم المطار».

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