لاعب فيورنتينا السابق: صلاح لا يلعب لنفسه مثل كوادرادو

يرى جيوفاني جالي حارس مرمى فيورنتينا السابق أن محمد صلاح المنتدب حديثا للنادي يلعب لصالح الفريق وليس مثل نجم الفيولا السابق الكولومبي خوان كوادرادو.

جالي والذي حقق كأس العالم 1982 مع إيطاليا يرى أن صلاح ليس لاعبا فرديا مثل كوادرادو الذي يلعب لنفسه فقط والذي غادر مؤخرا بإتجاه تشيلسي.

صرح بطل أوروبا مرتين مع ميلان لإذاعة (لادي راديو) الإيطالية قائلا:"انتقالات يناير صبت في صالح الفيولا..والدليل محمد صلاح فهو لاعب يعرف كيف يلعب مع الفريق ولصالح الفريق".

وأضاف "هو ليس مثل كوادرادو الذي يلعب فقط من أجل نفسه".

وكان صلاح قد سجل أول أهدافه مع الفيولا في المباراة السابقة والتي حسمها الفريق 3-1 أمام ساسولو.. إذ سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله كوما باباكار.

وانضم صلاح لفيورنتينا على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي خلال انتقالات يناير الماضية، فيما رحل الكولومبي كوادرادو إلى البلوز بعقد لمدة أربع سنوات ونصف بقيمة 26.8 مليون يورو.