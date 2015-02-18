قصة نبوءة - النني أفضل لاعب في الأهلي وكوكا الهداف

كشف أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي عن قصاصة ورقية من جريدة مصرية في بداية الألفينات، تتنبأ بتألقه مع محمد النني نجم بازل الحالي.

ونشر كوكا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قصاصة صحفية، عن خبر فوز مدرسة الكرة بالأهلي بالدرع العام لبطولة نادي الصيد في بداية الألفينات.

وشهدت البطولة فوز الأهلي على الزمالك في كافة المراحل العمرية.

وكان الأهلي قد شارك في البطولة بخمس فئات عمرية هي مواليد 89، 90، 91، 92، 93، وفازت جميع الفرق بالمركز الأول.

وكان النني لاعبا ضمن فريق الأهلي 92 الذي فاز على الزمالك 1-0 .. وتوج مع الفريق الأحمر بجائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة. ( في الجريدة بإسم محمد ناصر )

فيما كان كوكا لاعبا ضمن فريق 93، وفاز بجائزة هداف البطولة لهذه الفئة العمرية.

ويحكي النني لـFilGoal.com: "هذا الخبر كان في فترة تواجدي ضمن فريق الناشئين بالأهلي، بعدما فزنا ببطولة الصيد".

وتابع "كنت قد فزت بجائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة".

لم يستمر النني طويلا مع الأهلي، حيث رحل إلى المقاولون العرب عام 2008 وتم تصعيده للفريق الأول، قبل أن ينطلق في مشواره الاحترافي مع بازل عام 2013.

فيما رحل كوكا من الأهلي إلى ريو أفي البرتغالي في 2011، ويتألق هذا الموسم بـ11 هدفا في الدوري كوصيف لقائمة الهدافين.