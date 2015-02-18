صلاح يعود إلى لندن على رأس قائمة فيورنتينا لمواجهة توتنام

يعود محمد صلاح لاعب تشيلسي المعار لفيورنتينا إلى مدينة لندن عندما يلعب فريقه مع توتنام في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحل فيورنتينا ضيفا على توتنام ضمن دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ووضع فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا ثقته في صلاح الذي انضم للفريق مطلع الشهر الجاري.

وتألق جناح منتخب مصر مع الفيولا في مباراة ساسولو يوم السبت عندما سجل هدفا وصنع مثله في أول مباراة يشارك فيها كأساسي.

يذكر أن صلاح تألق ضد توتنام بقميص بازل حين سجل هدفا وقاد الفريق السويسري لعبور عقبة الفريق اللندني في بطولة الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي.