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رئيس هيئة الموانيء البرية يوجه نصائح للمصريين العائدين من ليبيا

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وجه اللواء جمال حجازي، رئيس هيئة الموانيء البرية، عدة نصائح للمصريين العائدين من ليبيا.

وقال «حجازي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «إل تي سي»، مع الإعلامي سيد على، مساء الثلاثاء: «القوات المسلحة توفر وسائل الإعاشة للمصريين العائدين من ليبيا»، فيما طالب المصريين العائدين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات، والمعروف بتواجد الإرهابيين بها.

وأضاف: «يجب على المصريين العائدين من ليبيا اتخاذ الطرق البرية، وتخفيف الحمولة لسرعة العودة».

وأكد أن معبر السلوم جاهز لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من ليبيا.

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