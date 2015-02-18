خالد يوسف: فيديو ذبح المصريين بليبيا تمثيلي 100%.. ومؤامرة واضحة

قال المخرج خالد يوسف، إن فيديو ذبح الـ 21 مصريًا في ليبيا على يد داعش، يؤكد أن المشهد تمثيلي 100%، واسُتخدم فيه أحدث أنواع الكاميرات.

وأوضح «يوسف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «إل تي سي»، مع الإعلامي سيد على: «الفيديو يؤكد أن المؤامرة واضحة الأركان، وأمريكا تحاول إرجاع مصر لحضنهم مرة أخرى بعد خروجها من تحت سيطرة واشنطن بعد إسقاط حكم الإخوان».

وأضاف: «الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عقاب الشعب المصري تحديدًا»، مؤكدًا: «ما يحدث حولنا جنون الغرب في محاولة لإركاع مصر».

وأشار «يوسف» إلى أن «فيديو ذبح الـ 21 مصري في ليبيا يؤكد وقوف دول ومؤسسات وأجهزة مخابراتية وشركات متخصصة وراء التنظيم»

وتابع: «اختيار داعش للقتلة يتم بعناية، وأقطع ذراعي لا يمكن يكونوا رجالة داعش».