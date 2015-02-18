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مدير أمن الغربية: محدث صوت وراء انفجار مجمع المحاكم بطنطا

  • مصر
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قال اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إن دوى الانفجار، الذي حدث بالقرب من مجمع محاكم طنطا وشارع طه الحكيم كان عبارة عن جسم محدث للصوت ولم يسفر عنه أي إصابات أو خسائر مادية.

وأضاف مدير أمن الغربية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن خبراء المفرقعات قاموا بفحص الجسم، الذي إنفجر وتبين أنه عبارة عن عبوة بدائية الصنع محدثة للصوت فقط وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن أجسام غريبة أو قنابل أخرى.

كانت منطقة ميدان المحطة ومجمع المحاكم بطنطا شهدت، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حالة من الذعر والفزع بين المواطنين بعد سماع دوى انفجار بشارع طه الحكيم.

وانتقل اللواء عبد اللطيف الحناوي، مدير إدارة البحث الجنائي، والقيادات الأمنية، لمكان الانفجار وتم فرض كردون أمني في محيط المكان.

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