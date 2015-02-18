أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس الإيراني عن قتل داعش للمصريين في ليبيا: عمل إجرامي ارتكبه الإرهابيون بكل خسة ووحشية

Google+ Print
الرئيس الإيراني عن قتل داعش للمصريين في ليبيا: عمل إجرامي ارتكبه الإرهابيون بكل خسة ووحشية الرئيس الإيراني عن قتل داعش للمصريين في ليبيا: عمل إجرامي ارتكبه الإرهابيون بكل خسة ووحشية

حسن روحاني

أدان الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، مقتل 21 مسيحيًا مصريًا ذبحًا، على يد عناصر تنظيم “داعش” في ليبيا، بحسب “إرنا” وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن إدانة الرئيس “روحاني” جاءت خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في جلسة “المجلس الأعلى للثورة الثقافية”، والتي قال فيها: “إيران تدين بشدة قتل 21 مسيحيًا مصرياً بهذه الوحشية”.

وأعرب الرئيس الإيراني عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، مضيفاً: “ومن المؤسف أن مثل هذه الأعمال تتم باسم الإسلام والمسلمين، والحقيقة أنه لا علاقة للدين الإسلامي بهذه الأعمال الإرهابية التي لا تعرف أي إنسانية”.

وأفاد روحاني: “ولا يوجد أي إنسان لديه ضمير، يمكنه قبول هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيون بكل خسة ووحشية”، لافتاً إلى أن قيام “الإرهابيين بتصوير جرائمهم من شأنه أن يغذّي مشاعر العنف والكراهية”.

الأناضول

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا