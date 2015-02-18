الرئيس الإيراني عن قتل داعش للمصريين في ليبيا: عمل إجرامي ارتكبه الإرهابيون بكل خسة ووحشية

أدان الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، مقتل 21 مسيحيًا مصريًا ذبحًا، على يد عناصر تنظيم “داعش” في ليبيا، بحسب “إرنا” وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن إدانة الرئيس “روحاني” جاءت خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في جلسة “المجلس الأعلى للثورة الثقافية”، والتي قال فيها: “إيران تدين بشدة قتل 21 مسيحيًا مصرياً بهذه الوحشية”.

وأعرب الرئيس الإيراني عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، مضيفاً: “ومن المؤسف أن مثل هذه الأعمال تتم باسم الإسلام والمسلمين، والحقيقة أنه لا علاقة للدين الإسلامي بهذه الأعمال الإرهابية التي لا تعرف أي إنسانية”.

وأفاد روحاني: “ولا يوجد أي إنسان لديه ضمير، يمكنه قبول هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيون بكل خسة ووحشية”، لافتاً إلى أن قيام “الإرهابيين بتصوير جرائمهم من شأنه أن يغذّي مشاعر العنف والكراهية”.

الأناضول