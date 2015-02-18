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مندوب ليبيا بـ ” الأمم المتحدة “: نتمنى اتخاذ إجراءات للقضاء على ” داعش “

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مندوب ليبيا بـ ” الأمم المتحدة “: نتمنى اتخاذ إجراءات للقضاء على ” داعش “ مندوب ليبيا بـ ” الأمم المتحدة “: نتمنى اتخاذ إجراءات للقضاء على ” داعش “

قال السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه على اتصال بوزير الخارجية الليبي، الذي سيلتقي نظيره المصري اليوم الأربعاء، لبحث أوضاع المصريين في ليبيا، لافتا إلى أن ، تلعب دورا مهما في مساعدة الجيش الليبي، في حربه ضد الإرهاب.

وأضاف الدباشي خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم2″  أمس الثلاثاء :” أن ما تقوم به مصر، من ضربات جوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، سيكون لها آثرا مهما في اجتماعات مجلس الأمن، معربا عن أمله أن يسمح مجلس الأمن، للدول القادرة على اتخاذ إجراءات عسكرية، لضرب بؤر “داعش”، ، والمساعدة في القضاء على هذه الآفة “.

وأشار “الدباشي”، إلى أنه يبحث عن وسيلة لإجبار المجتمع الدولي، للموافقة على رفع الحظر عن السلاح الليبي، ليكون لديه العتاد والمعدات اللازمة للحرب ضد الإرهاب، متابعا: “نحن نأمل في الحقيقة أن تكون مذبحة “داعش”، بحق المصريين في سرت، رفعت الغطاء عن هذه المجموعات الإرهابية”.

وعن طبيعة جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها اليوم الأربعاء، أكد “الدباشي”، أنها جلسة اعتيادية، لكن بحكم أنها كانت جلسة مقررة ، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك قرارا واضحا لمجلس الأمن لا نعرف فحواه حتى الآن، وأنه سيكون هناك تحركات لدعم الجيش الليبي، والسماح للدول المختلفة، بالحرب على الإرهاب في ليبيا.

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