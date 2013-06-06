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مباحث الغردقة تقتحم منطقة زرزارة لملاحقة الخارجين عن القانون

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مباحث الغردقة تقتحم منطقة زرزارة لملاحقة الخارجين عن القانون مباحث الغردقة تقتحم منطقة زرزارة لملاحقة الخارجين عن القانون

كتب : إيهاب العجمي الخميس 06-06-2013 00:18

اقتحمت قوة من مباحث قسم ثان الغردقة بقيادة المقدم رضا النحاس، مفتش مباحث الغردقة منطقة زرزارة لملاحقة الخارجين عن القانون واختراق معاقل الفساد وفرض سيطرة الشرطة على المنطقة التي خرجت عن السيطرة عقب الثورة وتحولت إلى بؤرة اجرامية تمثل خطرًا كبيرًا على مدينة الغردقة.

كان اللواء حمدي الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن البحر الاحمر، أصدر تعليمات مشددة بضرورة اقتحام زرزارة وملاحقة العناصر الإجرامية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي تحت قيادة العميد جرير مصطفى، مدير المباحث الجنائية، وأسفرت المجهودات عن ضبط 70 شخصًا مشتبه فيهم، جاري فحصهم بمعرفة رجال المباحث.

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