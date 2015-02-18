قمة سعودية - قطرية تبحث دعم العلاقات.. وقضايا الساعة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في قصره بالرياض أمس جلسة مباحثات رسمية مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضرها من الجانب القطري معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني بمكتب سمو الأمير، وسكرتير الأمير للشؤون السياسية علي بن فهد الشهواني، ورئيس جهاز أمن الدولة غانم بن خليفة الكبيسي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري محمد بن ناصر الهاجري والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قد وصل أمس إلى الرياض، في زيارة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -.

كما كان في استقبال سمو أمير دولة قطر، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

وقد أجريت لسمو أمير دولة قطر الشقيقة، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء سفارة قطر بالرياض.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة قطر، الذي يضم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني من مكتب سمو الأمير، وسعادة سكرتير الأمير للشؤون السياسية علي بن فهد الشهواني، وسعادة رئيس جهاز أمن الدولة غانم بن خليفة الكبيسي، وسعادة مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري محمد بن ناصر الهاجري.وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في موكب رسمي إلى قصر الملك المفدى.