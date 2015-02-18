الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض تعرض إبداعات طالباتها

استعداداً للمشاركة بالملتقى العلمي السادس لطلاب وطالبات الجامعات السعودية أقامت الجامعة السعودية الإلكترونية في مقرها بالرياض معرضا فنياً شاركت فيه طالباتها الموهوبات من مختلف فروعها بالمملكة واستمر طوال هذا الأسبوع.

وصرحت المشرفة العامة على أقسام الطالبات الدكتورة هند الفدا بقولها: "بدعم وتوجيه من مدير الجامعة على تشجيع طلبة الجامعة لإبراز مواهبهم العلمية والفنية حرصت أقسام الطالبات بالجامعة على المشاركة في المؤتمر منذ بدايته حيث شاركت الطالبات في المؤتمر الرابع والخامس والآن السادس وحصلت أقسام الطالبات على الجوائز في المؤتمرات السابقة في مجال الرسم والتصوير ونتطلع هذا العام للفوز بالريش الذهبية في مجالات أخرى مثل الابتكار والأبحاث العلمية. وقريباً نعتزم انشاء مركز الإبداع والابتكار في أقسام الطالبات والذي يشرف عليه كوادر من داخل الجامعة وخارجها."

الدكتورة سارة العريني وضحت أن الجامعة تدعم التميز والموهبة وتسعى لتعزيز مهارات الطالبات وتنمية قدرات التفكير العليا لدى الطالبة والتي هي مركز العملية التعليمية حيث إن عضو هيئة التدريس مجرد مدرب وليس هو المركز كما في السابق وذلك تبعاً لأحدث الأساليب التعليمية.

الطالبة مارية فاضل بريدي والمشاركة بلوحة جميلة للخط العربي وضحت أنها المرة الثالثة لها حيث شاركت في المؤتمر السنتين الماضيتين وتأهلت للفوز بالمؤتمر الخامس بلوحة كاريكاتير. وثمنت دور الجامعة في التحفيز للمشاركة وتشجيع الطالبات عليها عن طريق الإعلانات والتذكير بموعدها وعرض الأعمال في البهو أمام الزميلات حيث تلقت منهن التشجيع والإطراء.

الفنانة عبير الجريسي وهي طالبة في السنة التحضيرية لقسم المعلومات الصحية ترسم بالفحم وضحت أنها شاركت مسبقا بلوحاتها لأول مرة في أحد أنشطة الطالبات هنا في الجامعة فتلقت من الجميع دكتورات وإداريات وزميلات التشجيع للمشاركة في المؤتمر, وتطمح للفوز والانطلاق من الجامعة للمشاركة بالمعارض الفنية الكبرى مستقبلا.