متى أخفق بايرن ميونيخ في تسجيل هدفا؟

انتهى لقاء بايرن ميونيخ ومضيفه شاختار دونيتسك بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

اللقاء الذي تسيده الفريق البافاري، فشل في الوصول لمرمى نظيره الأوكراني وهز الشباك في البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وبالتحديد في التاسع والعشرين من أبريل 2014.

بايرن ميونيخ يفشل في عبور دفاعات شاختار

قصة ذلك اليوم تعود إلى إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية حينما استضاف بايرن نظيره ريال مدريد في أليانز آرينا، وسقط حينها الفريق الألماني برباعية نظيفة.

أما بشكل عام وفي كل البطولات، فآخر مرة فشل فيها بايرن في تسجيل هدفا كان في الدوري الألماني أمام بروسيا مونشنجلادباخ في 26 أكتوبر 2014.

ومنذ لقاء مونشنجلادباخ، سار قطار بايرن ميونيخ يسجل في 18 مباراة متتالية، قبل أن يستطيع شاختار إيقافه.

وفي لقاء شاختار، لم ينجح حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي سوى في التسديد مرة واحدة على مرمى الفريق المنافس، وذلك من أصل ثماني محاولات.

وتعد آخر مرة أخفق فيها بايرن في التسديد سوى مرة واحدة على مرمى المنافس، حينما واجه ليل في دوري الأبطال قبل ثلاثة أعوام، في 23 أكتوبر، حينما تغلب على الفريق الفرنسي بهدف نظيف من ركلة جزاء.