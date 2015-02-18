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ديفيد لويز: كورتوا عظيم

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ديفيد لويز: كورتوا عظيم ديفيد لويز: كورتوا عظيم

أشاد ديفيد لويز لاعب باريس سان جيرمان بثيبوا كورتوا حارس مرمى تشيلسي بعد نهاية مباراة الفريقين التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

سان جيرمان استضاف تشيلسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لمثله، سجلهما برانيسلاف إيفانوفيتش، وإدينسون كافاني.

وأكد لويز في تصريحاته عقب المباراة أنه لولا كورتوا لكان استطاع سان جيرمان الانتصار وتحقيق الفوز، بعدما استطاع في التصدي لأكثر من فرصة هدف محقق.

وأضاف"كورتوا عظيم، بدون وجوده مع تشيلسي، لكنا حققنا الفوز في المباراة".

وتابع "هو من أفضل حراس المرمى الموجودين في العالم، ولولا وجوده لكانت فرصنا أفضل في التأهل للدور التالي".

يذكر أن الفريقان سوف يلتقيان مجددا في لقاء العودة في الحادي عشر من مارس المقبل في ستامفورد بريدج، حيث يحتاج الفريق الفرنسي للتعادل الإيجابي بنتيجة أكثر من هدف لمثله، أو الفوز بأي نتيجة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.

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