سيميوني: حاربوا الجوع.. سنبذل قصارى جهدنا جميعا

مدريد،(إفي): دعا الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني مشجعي فريقه اليوم إلى جمع مواد غذائية بالتعاون مع الصليب الأحمر ومؤسسة النادي خلال الساعات التي تسبق مواجهة المنافس ألميريا في الدوري الإسباني السبت المقبل "لمحاربة الجوع، سنبذل كل ما بوسعنا".

وقال سيميوني خلال فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي "في كرة القدم، مثلما هو الحال في الحياة، لا غنى عن بذل الجهد. لذا فمن الضروري بذل الجهد من أجل هؤلاء الذين يعانون الجوع. المشكلة أقرب مما تتصور، لكن معا يمكننا المساعدة. أدعوكم جميعا لأن تشاركوا السبت المقبل وتحضروا أغذية وتتعاونوا مع آلاف الأسر المحتاجة. نبذل قصارى جهدنا داخل الملعب وخارجه أيضا".

وكتب المدرب الأرجنتيني "سنظهر أن كرة القدم قادرة على كل شيء. أنتم مدعوون. لمحاربة الجوع. سنبذل قصارى جهدنا"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي.