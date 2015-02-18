الخليفي: نتيجة مرضية.. وبلان تفوق على الداهية مورينيو

أعرب ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان عن رضاه عن نتيجة التعادل التي آلت إليها مباراة فريقه أمام تشيلسي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

سان جيرمان تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع تشيلسي في ملعب حديقة الأمراء في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي الفريقان في الحادي عشر من مارس المقبل في لقاء العودة.

وتحدث الخليفي عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"نتيجة غير سيئة"، مضيفا"وسط الظروف الصعبة التي نعيشها ووجود العديد من الإصابات في الفريق، فهي نتيجة مرضية".

وتابع"أتمنى أن تكون هذه المباراة هي بداية الموسم الحقيقية بالنسبة لنا".

وأكمل متحدثا عن مدربي الفريقين"الداهية مورينيو بالطبع يعرف كيف يدير المباريات، لكن مدرب فريقنا لوران بلان قدم لقاء جيد جدا وتفوم في المواجهة".

في الوقت ذاته أشاد الخليفي بثيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، مؤكدا أنه لولاه لكان فريقه استطاع الخروج فائزا بالمباراة في النهاية.

ويرى مالك النادي الفرنسي أن لقاء العودة لن يكون دفاعيا، وأن كل فريق سوف يلعب بطريقة هجومية من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي.

وأتم"أتمنى تحقيق الفوز في لندن والوصول للدور ربع النهائي".