يحيى قدري: “الحركة الوطنية” يتقدم بقوائمه الانتخابية غداً الخميس.. و”في حب مصر” خطفت بعض مرشحينا

قال الدكتور يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب أوشك على الإنتهاء من قوائمه الانتخابية وسيقدمها غداً الخميس بشكل رسمي.

وأكد قدري، في مداخلة هاتفية على فضائية ” أون تي في ” :” أن القوائم بها أماكن كثيرة للمرأة والشباب، وذلك ليؤكد الحزب أنه ليس “حزب الفلول” كما أشيع، ولا أنه يعمل لعودتهم، مؤكداً أن حزب الحركة الوطنية هو حزب لكل المصريين “.

وأضاف قدري: “قائمة في حب مصر خطفت مننا بعض المرشحين بسبب الترويج بأنها قائمة الدولة”، موضحاً أن اسم “في حب مصر” ليس حكراً على جماعة أو قائمة بعينها، ونفس الأمر بالنسبة لاستخدامهم صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض إعلاناتهم.

وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أن أسماء القائمة الانتخابية تم عرضها على الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، وقال أن قائمتهم الانتخابية هي “قائمة الفريق شفيق”، نافياً الأخبار التي تم تداولها عن عودة شفيق إلى مصر.