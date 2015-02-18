أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

يحيى قدري: “الحركة الوطنية” يتقدم بقوائمه الانتخابية غداً الخميس.. و”في حب مصر” خطفت بعض مرشحينا

Google+ Print
يحيى قدري: “الحركة الوطنية” يتقدم بقوائمه الانتخابية غداً الخميس.. و”في حب مصر” خطفت بعض مرشحينا يحيى قدري: “الحركة الوطنية” يتقدم بقوائمه الانتخابية غداً الخميس.. و”في حب مصر” خطفت بعض مرشحينا

قال الدكتور يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب أوشك على الإنتهاء من قوائمه الانتخابية وسيقدمها غداً الخميس بشكل رسمي.

وأكد قدري، في مداخلة هاتفية على فضائية ” أون تي في ” :” أن القوائم بها أماكن كثيرة للمرأة والشباب، وذلك ليؤكد الحزب أنه ليس “حزب الفلول” كما أشيع، ولا أنه يعمل لعودتهم، مؤكداً أن حزب الحركة الوطنية هو حزب لكل المصريين “.

وأضاف قدري: “قائمة في حب خطفت مننا بعض المرشحين بسبب الترويج بأنها قائمة الدولة”، موضحاً أن اسم “في حب مصر” ليس حكراً على جماعة أو قائمة بعينها، ونفس الأمر بالنسبة لاستخدامهم صورة الرئيس عبد الفتاح في بعض إعلاناتهم.

وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أن أسماء القائمة الانتخابية تم عرضها على الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، وقال أن قائمتهم الانتخابية هي “قائمة الفريق شفيق”، نافياً الأخبار التي تم تداولها عن عودة شفيق إلى مصر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير