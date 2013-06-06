وزير الخارجية: قرار وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا صدر بتوافق الجميع

(أ. ش. أ)

قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية، إن قرار وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا صدر بتوافق الجميع، ولم يكن هناك أى تحفظات، غير أن موقف لبنان معروف بأنه ينأى بنفسه عن الأزمة.

وأضاف عمرو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، فى ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب مساء اليوم، أن الحكومة الانتقالية المقترحة فى سوريا سيكون لديها سلطات كاملة، بمعنى أن الأسد لن يكون له دور في هذه الفترة، وسيتم نقل سلطاته في الدفاع والأمن والأمور الأخرى.

واعتبر عمرو، أن هذا التوافق يعبر عن إدراك الدول العربية لخطورة الوضع في سوريا، والتضامن العربي مع الشعب السوري "الجميع يريد إرسال رسالة لسوريا وللعالم أجمع لإنهاء هذا الوضع".