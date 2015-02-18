السفير العراقي بالأمم المتحدة: تمكنا من كبح توسع داعش

أكد محمد علي الحكيم السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، استمرار حكومة بلاده في تعزيز المصالحة الوطنية على جبهات متعددة، بالتواصل مع القيادات السياسية والعشائر ورجال الدين من مختلف الطوائف.

وأمام مجلس الأمن الدولي أشار السفير العراقي إلى عقد مؤتمرات المصالحة الهادفة إلى تقوية الأواصر الوطنية والخروج برسالة موحدة تؤكد أن المصلحة الوطنية هي الأسمى وإيمانا بأهمية التعاون بين القوات العراقية والبشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر لمحاربة كيان داعش الإرهابي.

وفي جلسة استعراض تقرير الأمين العام حول العراق قال الحكيم:نجدد تأكيدنا على أهمية التزام كافة الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2170 و2178 و2199 لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. فلا يوجد بديل عن التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب. وبينّا في العديد من المناسبات عدم وجود دولة بمأمن من خطر الإرهاب. ونتطلع إلى دور أكثر فاعلية وخصوصا من الدول المجاورة لنا في مجال التعاون الاستخباراتي ومشاركة المعلومات وضبط الحدود حيث إن المجاميع الإرهابية أباحت كل المحرمات الإنسانية وغير الإنسانية.”

وأضاف الحكيم أن القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية، وبالتعاون مع الحشد الشعبي والتنسيق مع أبناء العشائر وبمساندة دولية، تقوم بمكافحة الإرهاب حيث تم كبح توسع جماعة داعش ولكنه أكد على الحاجة إلى توفير مساعدة أكبر لدحر التنظيم.