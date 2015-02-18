بالفيديو.. قوات التدخل السريع تواصل الانتشار بمحافظات مصر

نشرت وزارة الدفاع، مساء الثلاثاء، فيديو في حسابها على «يوتيوب» لدوريات القوات المسلحة والشرطة المدنية تجوب الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية.

وجاء في الفيديو أن عناصر من التشكيلات التعبوية وقوات التدخل السريع وأفرع ووحدات القوات المسلحة واصلت الانتشار بالعديد من الطرق والمحاور الرئيسية بمدن ومحافظات الجمهورية للتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بالدولة.

يشار إلى أن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، أوضح في صفحته على «فيس بوك»، مساء الإثنين، أنه تنفيذاً لقررات مجلس الدفاع الوطني بشأن حماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين، بدأت عناصر من القوات المسلحة في الانتشار في جميع محافظات الجمهورية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

وأضاف أنه تم تنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ونشر الكمائن على الطرق والمحاور الرئيسية والمساهمة في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين، موضحًا أن ذلك يأتي فىيإطار دعم الجهود الأمنية بكافة محافظات الجمهورية.