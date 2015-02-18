البابا تواضروس يواصل استقبال المعزين في ضحايا مجزرة داعش

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء، استقبال المعزين في مقتل 21 مصريًا مسيحيًا على يد تنظيم داعش في ليبيا، حيث استقبل البابا كل من الدكتور كمال الجنزوري، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

كما استقبل البابا تواضروس أيضًا الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، وخالد زكريا العادلي، محافظة الجيزة، والدكتور محمد عبدالجواد، محافظ القليوبية، وحسام كامل، وزير الطيران المدني، والدكتورة جهاد عامر، وكيل وزارة الشباب، والدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة السابقة، والدكتور منال عوض ميخائيل، نائبة محافظ الجيزة، والسفير حسين الصغير، وكيل وزارة الخارجية، والمهندس حسين فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، ورجل الاعمال نجيب ساويرس، والشيخ محمد جمعة، منسق بيت العائلة، والدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من عمداء كليات جامعة الأزهر.

والتقى البابا تواضروس كذلك عددًا من السفراء العرب والأجانب، منهم السفير الفلسطيني، سعيد كمال، والسفير الأردني، بشر الخصاونة، والسفير الكويتي، سالم الزمان، والسفير النرويجي، نورفنسلند، والسفير الكندي تروي، والسفير النمساوي، جورج شتيفلد.