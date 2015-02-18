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ضبط 6 إخوان بتهمة التحريض على العنف ضد الدولة في قنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع الأمن الوطنى من ضبط 6 من أعضاء جماعة الإخوان بنجع حمادي، وفرشوط، بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة.

كانت معلومات وردت إلى الأمن الوطني بقيام 4 أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان بمعاودة تكثيف نشاطهم للتحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة للمظاهرات وتحريض على العنف فى المناطق المختلفة بنجع حمادى واستهداف المنشآت المهمة، منها السكة الحديد.

وتمكنت القوات من العثور على أوراق تنظيمية ومستندات وصور المعزول ولافتات للتظاهر وأجهزة لابتوب وجركن بنزين، فيماتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.

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