الثني : “ثورة 17 فبراير ” قامت من أجل إرساء مبادي العدالة التي عانى من غيابها الشعب الليبي

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني ، إن “ثورة 17 فبراير ” اندلعت شرارتها من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون ولإرساء مبادي العدالة التي عانى من غيابها الشعب الليبي لمدة كبيرة .

وأضاف الثني في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة “لثورة 17 فبراير” لقد نجحنا في التخلص من الطغيان وبدأنا في بناء مؤسساتنا الديمقراطية بعد تضحيات كبيرة قدمنا فيها قافلة طويلة من الشهداء والجرحى.

تابع قائلا:- لقد دخلنا بعد انتصار ثورة السابع عشر من فبراير بكل اسف وآسى في دوامة صراعات واقتتال بين ابناء الوطن الواحد بسبب تدخل الطامعين وأصحاب المصالح والأيديولوجيات الوافدة ، والذين حرضوا الليبيين بعضهم على بعض ، واستغلوا ضعاف النفوس ليبثوا الفتن ويزرعوا بذور الخلاف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ومنع قيام دولة العدالة والقانون والمؤسسات بهدف الاستئثار بالسلطة ونهب الثروة وأقصاء وتهميش الآخرين.

أ ش أ