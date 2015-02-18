أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الثني : “ثورة 17 فبراير ” قامت من أجل إرساء مبادي العدالة التي عانى من غيابها الشعب الليبي

Google+ Print
الثني : “ثورة 17 فبراير ” قامت من أجل إرساء مبادي العدالة التي عانى من غيابها الشعب الليبي الثني : “ثورة 17 فبراير ” قامت من أجل إرساء مبادي العدالة التي عانى من غيابها الشعب الليبي

رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني

قال رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثني ، إن “ثورة 17 فبراير ” اندلعت شرارتها من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون ولإرساء مبادي العدالة التي عانى من غيابها الشعب الليبي لمدة كبيرة .

وأضاف الثني في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة “لثورة 17 فبراير” لقد نجحنا في التخلص من الطغيان وبدأنا في بناء مؤسساتنا الديمقراطية بعد تضحيات كبيرة قدمنا فيها قافلة طويلة من الشهداء والجرحى.

تابع قائلا:- لقد دخلنا بعد انتصار ثورة السابع عشر من فبراير بكل اسف وآسى في دوامة صراعات واقتتال بين ابناء الوطن الواحد بسبب تدخل الطامعين وأصحاب المصالح والأيديولوجيات الوافدة ، والذين حرضوا الليبيين بعضهم على بعض ، واستغلوا ضعاف النفوس ليبثوا الفتن ويزرعوا بذور الخلاف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ومنع قيام دولة العدالة والقانون والمؤسسات بهدف الاستئثار بالسلطة ونهب الثروة وأقصاء وتهميش الآخرين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا