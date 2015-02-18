هاموند يدعو الليبيين لدعم جهود التوصل لتسوية سياسية

دعا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مساء أمس الثلاثاء كافة الليبيين لدعم جهود التوصل لتسوية سياسية في البلاد.

> جاء ذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 17 فبراير في ليبيا.

وقال فيليب هاموند في بيان للخارجية البريطانية “بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 17 فبراير، أشيد بكافة الليبيين الذين فقدوا حياتهم في سبيل أن تصبح ليبيا بلدا أفضل. لا بد وأن تستمر الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الثورة.”

واضاف هاموند “ان قتل أقباط مصريين على يد جماعات متطرفة موالية لداعش يؤكد الضرورة العاجلة لهذه الجهود، ويقوي عزمنا على العمل مع الشركاء لمكافحة التهديد الإرهابي الذي تواجهه ليبيا والمنطقة.”

وتابع “إن أهداف الثورة تتحقق فقط عبر حوار سياسي يضم كافة الأطراف في ليبيا ولهذا السبب فإنني أدعو كافة الليبيين لدعم والانخراط في جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق تسوية سياسية دائمة يعززها دستور جديد يوثق حقوق الإنسان لكافة المواطنين الليبيين.”

أ ش أ